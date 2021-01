Preso il nuovo difensore richiesto da Inzaghi sul mercato: Musacchio arriva a costo zero dal Milan, che rinuncerà così a 6 mesi di contratto (che sarebbe scaduto al termine della stagione in corso). Il difensore è arrivato nella Capitale nella serata di martedì e nella giornata di mercoledì sosterrà le visite mediche

Inzaghi lo aveva preannunciato in conferenza stampa e poche ore dopo la Lazio ha regalato al suo allenatore un nuovo difensore: Mateo Musacchio è arrivato nella serata di martedì a Roma, pronto a cominciare la sua nuova avventura in biancoceleste. Ad annunciare l'acquisto ufficialmente è stata la stessa Lazio attraverso i propri profili social.

Musacchio alla Lazio, i dettagli dell'operazione

leggi anche

Inzaghi: "Musacchio? Qualcuno in difesa arriverà"

Musacchio sosterrà le visite mediche nella giornata di mercoledì e poi firmerà il contratto che lo legherà al club biancoceleste: arriva dal Milan a costo zero, con la società rossonera che risparmierà 2.5 milioni di euro lordi per i prossimi 6 mesi (il contratto di Musacchio sarebbe infatti terminato al termine della stagione in corso).