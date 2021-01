Buone notizie per Paulo Fonseca in vista della prossima partita della Roma contro il Verona: Henrikh Mkhitaryan va verso il recupero . Il trequartista armeno, che ha saltato l'ultima sfida di campionato contro lo Spezia a causa di guai fisici, ha superato i suoi problemi e nella giornata di oggi - giovedì 28 gennaio - si è allenato regolarmente con il resto del gruppo . A tre giorni dal match contro la squadra di Juric, in programma all'Olimpico domenica 31 gennaio alle 20:45, il numero 77 giallorosso ha dunque tutto il tempo per ritrovare la condizione e riprendere il suo posto in campo probabilmente alle spalle di Borja Mayoral, visto che Edin Dzeko potrebbe essere ancora out .

Dzeko si allena da solo. Pedro non recupera

Caso Dzeko non si placa: si allena ancora da solo

Il capitano giallorosso, anch'egli fuori contro lo Spezia per un infortunio, sebbene abbia del tutto recuperato dalla contusione che non gli ha permesso di giocare contro la squadra di Italiano, come già accaduto mercoledì 27 gennaio, anche quest'oggi ha continuato a lavorare da solo, in disparte: una scelta precisa di Fonseca, evidentemente condivisa dalla società, che lascia pensare che il bosniaco potrebbe essere escluso anche contro il Verona. Non ci sono buone novità, infine, per quanto riguarda Pedro: per lo spagnolo allenamento personalizzato, sarà out per la gara contro i gialloblù.