Qualora lo scambio Dzeko-Sanchez andasse in porto, l'Inter andrebbe alla ricerca di un quarto attaccante con caratteristiche differenti rispetto a quelle di Pinamonti e più simili a quelle del partente Sanchez: in quest'ottica potrebbe tornare in ballo il nome di Eder, di proprietà del Jiangsu Suning

Il mercato dell' Inter si è improvvisamente acceso a pochi giorni dalla chiusura, con la società nerazzurra al lavoro con la Roma per provare a portare a termine lo scambio Dzeko-Sanchez . Trattativa complicata dal punto di vista economico, con diversi parametri ancora da sistemare, ma che presupporebbe poi anche una valutazione dal punto di vista tecnico: qualora il cileno lasciasse l'Inter, Conte si ritroverebbe in rosa con un'altra punta di ruolo e a quel punto gradirebbe un quarto attaccante con caratteristiche diverse da quelle di Andrea Pinamonti.

leggi anche

Ipotesi scambio Dzeko-Sanchez: cosa manca

In caso di risoluzione positiva dello scambio con la Roma, i nerazzurri si troverebbero così nella situazione di dover cedere il giovane attaccante ex Genoa per poi concentrarsi sull'acquisto di un giocatore più rapido e con caratteristiche più da seconda punta: in quest'ottica può tornare di moda il nome di Eder, che al momento gioca nel Jiangsu Suning (club di proprietà della famiglia Zhang come l'Inter) e che in nerazzurro ha già giocato dal 2016 al 2018.