Nerazzurri vicinissimi alla chiusura della trattativa per il centrocampista offensivo dello Shakhtar Donetsk già per questo mercato di gennaio. Un milione di euro di indennizzo al club ucraino, con il calciatore che dovrebbe essere già in Italia nei prossimi giorni. Arrivo che dovrebbe aprire alla cessione in prestito di Lammers: su di lui Genoa e Parma

Possibile via libera per il prestito di Lammers

vedi anche

Papu: "Al Siviglia per fare cose importanti". FOTO

Occupandosi una nuova casella nel reparto offensivo, l'Atalanta dovrebbe a questo punto dare via libera per l'uscita in prestito di Sam Lammers. Diverse offerte sono giunte in queste settimane da club di Serie A, con il Genoa che si è mosso per prima sul calciatore, ma che ora viene insidiato dall'offensiva del Parma. Intanto il club nerazzurro pensa anche al futuro, guardando sempre con grande attenzione ai giovani nel panorama mondiale: in quest'ottica è in corso una trattativa con il Malmoe per Anel Ahmedhozic, difensore centrale classe '99.