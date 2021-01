1/12 ©Ansa

Nuova vita per Alejandro Gomez, ex capitano dell'Atalanta che ha salutato Bergamo dopo 7 anni. Ufficiale il trasferimento al Siviglia, affare complessivo da 8,5 milioni di euro e primo giorno in biancorosso per il Papu: "È stato tutto un po’ sorprendente, per me è una novità. Si cambia completamente in un altro Paese, ma sono molto felice ed entusiasta. Il Siviglia è un grande club: sono motivato per le parole del presidente. Lo stadio mi ha colpito, è bello come il museo per la storia che ha questo club"

GOMEZ VESTE SIVIGLIA, A BERGAMO STRISCIONE PER LUI