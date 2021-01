Torino, segnali positivi per Mandragora

La giornata di oggi dovrebbe essere decisiva per la chiusura dell’affare che dovrebbe portare il centrocampista al Torino. Juventus e Udinese si riaggiorneranno oggi ma i segnali sono sempre più positivi. C’è un accordo di base tra i granata e il centrocampista che in caso di accordo andrebbe a Torino in prestito 18 mesi con diritto di riscatto che diventa obbligo a condizioni semplici. Per la difesa i granata hanno pensato anche a Daniele Rugani, di proprietà della Juventus ora in prestito al Rennes. Il club francese però non vorrebbe privarsi di lui ed è difficile arrivare all’intesa in queste ultime ore di mercato