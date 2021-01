Cutrone riparte dal Valencia: andrà in prestito

L’attaccante italiano giocherà in Liga fino al termine della stagione con la maglia del Valencia. Era tornato al Wolverhampton dopo l’esperienza alla Fiorentina, ora la nuova avventura in Spagna

Il futuro di Patrick Cutrone sarà ancora lontano dall'Italia. Dopo la conclusione dell'esperienza alla Fiorentina e il ritorno al Wolverhampton , l'attaccante ripartirà dal Valencia . Il giocatore si trasferirà in prestito secco al club spagnolo, con le squadre che definiranno nelle prossime ore gli ultimi dettagli di un'operazione ormai in dirittura d'arrivo. Un trasferimento possibile grazie alla nuova normativa FIFA che permette ad un giocatore di essere tesserato con tre società diverse nella stessa stagione. Cutrone proverà a ripercorrere le orme di Simone Zaza , un altro attaccante italiano che seppe farsi valere nella Liga con la maglia del Valencia.

La carriera di Cutrone

Cresciuto nel vivaio del Milan, Cutrone ha giocato per due stagioni con la prima squadra dei rossoneri prima di essere ceduto al Wolverhampton nell'estate 2019. Dopo una stagione in Premier League, è tornato in Italia alla Fiorentina dove però non è riuscito a lasciare il segno. E così dopo un anno e mezzo lascia Firenze e l'Inghilterra, pronto ad una nuova avventura in Spagna.