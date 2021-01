Hulk torna in Brasile: è dell'Atletico Mineiro

L'attaccante brasiliano torna in patria e, dopo aver interrotto il rapporto con lo Shanghai SIPG, ha firmato con l'Atletico Mineiro fino alla fine del 2022. "Ripagherò questa società con gol e voglia di vincere, sono qui per diventare campione", le sue parole

A 16 anni dall'ultima esperienza calcistica vissuta in Brasile, con la maglia del Vitoria, Hulk è ritornato in patria ed è diventato ufficialmente un nuovo calciatore dell'Atletico Mineiro. Dal Giappone alla Cina, passando per l'Europa con Portogallo e Russia: l'attaccante ha chiuso il suo lungo giro per il mondo, interrompendo dopo quattro stagioni il suo rapporto con lo Shanghai SIPG. Ora una nuova avventura in Brasile, con la maglia dell'Atletico Mineiro, con cui ha firmato un contratto di due anni. Questo l'annuncio del club brasiliano: "L'attaccante Hulk è l'ultimo rinforzo del Galo. Con esperienza nela nazionale brasiliana e fama internazionale, Hulk è un rinforzo di peso che arriva a vestire la maglia bianconera fino alla fine del 2022. Il giocatore arriverà a Belo Horizonte nei prossimi giorni per fare gli esami medici e firmare un contratto".