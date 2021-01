In gol per la diciassettesima stagione consecutiva nei principali cinque campionati d'Europa, come soltanto Messi, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos e Joaquin: nella gara valida per la 20^ giornata di Serie A Franck Ribery ha trovato la sua prima rete in questo campionato, che non è però bastata alla Fiorentina per battere il Torino. I viola, sotto di due uomini a causa delle espulsioni di Castrovilli e Milenkovic, sono stati ripresi nel finale da Belotti. Un risultato dolcemaro per la squadra di Prandelli, come sottolineato dal campione francese al termine della partita ai microfoni di Sky Sport: "Fare gol fa sempre piacere - ha detto Ribery -, ma per me l’importante è quando la squadra gioca bene e vince. Nello spogliatoio c'è un po' di amarezza, però è difficile riuscire a difendere il vantaggio quandi si gioca in nove contro undici. Per questo possiamo essere contenti di questo risultato".