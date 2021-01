Zirkzee al Parma: il Bayern non lo ha convocato

C'è l'accordo totale tra Bayern Monaco e Parma per Zirkzee: prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro. Flick non lo ha convocato per la gara con l' Hoffenheim, i gialloblù lo attendono in Italia

Ultimi giorni di mercato, il Parma lavora per perfezionare la rosa che dovrà lottare per la salvezza in questa seconda fase della stagione. E per l'attacco la società gialloblù ha individuato un rinforzo giovane ma di grande qualità, il classe 2001 Joshua Zirkzee di proprietà del Bayern Monaco . L'operazione è ormai vicinissima alla chiusura, Flick non ha neanche convocato il giocatore per la gara contro l'Hoffenheim, a ulteriore conferma di come il suo addio sia ormai cosa fatta. Zirkzee attende solo il via libera per volare per l'Italia, nonostante un piccolo intoppo sulla formula, con il Bayern che ha provato a inserire un obbligo di riscatto, che però non è stato accettato dal Parma. Alla fine l'accordo è stato trovato sulla base di un prestito con diritto fissato a 15 milioni di euro .

I numeri di Zirkzee

Già preso in considerazione da Flick per la prima squadra, in questa stagione è stato impiegato 3 volte in Bundesliga e una in Champions League nonostante la giovanissima età e le tante alternative che il Bayern Monaco ha in attacco. Ma le cose migliori le ha fatte vedere già nel finale dello scorso anno, segnando anche 4 gol nel campionato tedesco in 9 partite e contribuendo a successi importanti per la rincorsa al titolo. In quest'arco di tempo ha avuto modo di studiare dai migliori, in particolar modo da Robert Lewandowski. Il Parma ha deciso di scommettere su di lui, per provare a regalarsi gol pesanti in chiave salvezza.