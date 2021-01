Un profilo di talento e prospettiva per l'attacco del Parma : la società gialloblù continua a muoversi in cerca di rinforzi sul mercato e ha individuato in Joshua Zirkzee , olandese classe 2001 del Bayern Monaco , il giocatore giusto per il reparto offensivo di Roberto D'Aversa. Dopo i contatti proficui portati avanti nelle ultime ore, il club del presidente Krause ha raggiunto un accordo verbale con i bavaresi : intesa trovata sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro , con il giocatore che ha già dato il suo benestare alla nuova destinazione. Sono momenti decisivi per la trattativa : l'accordo finale tra le parti c'è, adesso Parma e Bayern stanno lavorando per fare arrivare i documenti firmati . A quel punto si penserà a far arrivare il giocatore a Parma per concludere l'operazione.

Chi è Zirkzee, sempre decisivo con Lewandowski come modello

20 anni ancora da compiere (è nato il 22 maggio 2001), sin da giovanissimo Zirkzee si è messo in mostra nel suo Paese prima nelle giovanili dell'ADO Den Haag, poi in quelle del Feyenoord, club dal quale lo ha prelevato il Bayern Monaco a soli 16 anni, nella stagione 2017/18. Dopo il percorso con le formazioni Under 17, Under 19 e con la seconda squadra dei bavaresi, nella scorsa stagione è arrivata la promozione tra i "grandi" per Zirkzee, lui che un gigante lo è sempre stato: molto strutturato - alto 193 cm - è il classico centravanti di stazza, ma stupisce per coordinazione e agilità, oltre che per le doti tecniche. Parecchi, infatti, hanno sottolineato come per movenze e fisicità assomigli al connazionale Pierre van Hooijdonk, ex attaccante del Feyenoord e della Nazionale Oranje (Zirkzee ha giocato con tutte le rappresentative olandesi e attende la chiamata in Nazionale maggiore). Il suo modello, inevitabilmente, è Robert Lewandoswski, dal quale durante gli allenamenti al Bayern ha provato a "rubare" i trucchi del mestiere. E sembra esserci riuscito bene, considerando l'impatto travolgente avuto con il club bavarese all'esordio in prima squadra nel mese di dicembre della scorsa stagione: due gol - sempre due minuti dopo l'ingresso in campo - contro Wolfsburg e Friburgo in Bundesliga (a fine stagione le reti in totale saranno 4). Aveva fatto addirittura meglio nella prima gara con la seconda squadra del Bayern nel marzo 2019: tripletta all'esordio, prima dei 3 gol in 4 presenze in Youth League. In ogni caso, riuscire a battere la concorrenza dei tanti campioni a disposizione di Flick non è semplice (quest'anno appena 4 presenze senza gol tra Bundesliga e Champions, oltre a 4 apparizioni con la seconda squadra), per questo la squadra gialloblù potrebbe rappresentare una grande possibilità. Zirkzee è pronto a provare a stupire anche in Italia: il Parma lo aspetta.