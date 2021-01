Cutrone è a Valencia: ora visite mediche e firma

Giornata di visite mediche e firma sul contratto per l'attaccante ex Fiorentina, che arriva in prestito secco fino al termine della stagione dal Wolverhampton: è l'undicesimo italiano nella storia del club

Primi passi in terra spagnola per Patrick Cutrone. L'attaccante classe 1998, rientrato al Wolverhampton a inizio gennaio dopo aver indossato nei primi sei mesi di questa stagione la maglia della Fiorentina (era in viola dal gennaio 2020), è sbarcato nella mattinata di domenica a Valencia per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con il club allenato da Javi Gracia. Operazione andata in porto in prestito secco fino al termine della stagione, con il Valencia che ha soffiato il giocatore alla concorrenza di numerosi club italiani, Udinese (c'era anche il Parma) su tutte. Terza maglia in stagione per Cutrone dopo dunque le esperienze con Fiorentina e Wolwes: un trasferimento reso possibile grazie al nuovo regolamento introdotto dalla FIFA che prevede a un giocatore di essere tesserato con tre società diverse nella stessa annata sportiva.