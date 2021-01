Operazione in chiusura: il centrocampista classe 1997 arriva dalla Juventus in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto. Mandragora, 10 presenze quest'anno nell'Udinese, ritroverebbe in granata Nicola che lo ha già allenato in Friuli due stagioni fa

