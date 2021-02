A che ora finisce il mercato in Italia e nel mondo

Anche in un calciomercato al ribasso, causa coronavirus, gli ultimi minuti saranno determinanti. Succede sempre così. Come ogni anno, si fanno affari fino all'ultimo secondo disponibile. E in Italia c'è tempo fino alle ore 20. Nei restanti quattro maggiori campionati europei, invece, gli orari di fine mercato sono diversi: in Premier League, Liga e Ligue 1 si chiude a mezzanotte, mentre in Bundesliga il mercato si concluderà alle ore 18. Stesso giorno e orario dell’Italia solamente per l’Eredivisie. In Portogallo si chiuderà a mezzanotte, mentre in Turchia la finestra per le trattative si è già conclusa lo scorso 28 gennaio. In Sudamerica date diverse, con l’Argentina che chiude il 19 febbraio e col Brasile che inizierà il 1° marzo. Conclusione del mercato a fine febbraio per Cina e Russia, negli Stati Uniti si parte invece a maggio.