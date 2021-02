Roma, Santon vuole restare: niente Parma per Fazio

Società giallorossa al lavoro per sfoltire la rosa in questo ultimo giorno di calciomercato: sfuma il trasferimento di Fazio al Parma (che ha ufficializzato Bani), Santon invece non vuole lasciare il club

I tre punti contro il Verona per dare continuità alla vittoria contro lo Spezia nel turno precedente e per confermare il terzo posto in classifica alla spalle di Milan e Inter. Ora in casa Roma, ultime 24 ore di trattative: congelato lo scambio Dzeko-Alexis Sanchez con l’Inter, ufficiale il ritorno di El Shaarawy e definito l’arrivo di Reynolds dai Dallas – domenica sera ha assistito al successo sul Verona dei suoi nuovi compagni dalla tribuna dell’Olimpico – ora Tiago Pinto e gli uomini mercato giallorossi lavorano per sfoltire la rosa.

Da Fazio a Santon: il punto sulle uscite

Ormai ai margini del progetto di Fonseca, che lo ha impiegato solo in 5 occasioni in questa stagione sempre in Europa League, Federico Fazio è in uscita dal club giallorosso ma dopo che si è interrotto il dialogo con il Parma (che ha ufficializzato l’arrivo di Bani dal Genoa) non sarà facile trovare una nuova soluzione entro la fine del mercato, almeno in Italia. Situazione diversa, invece, quella che riguarda Davide Santon: nonostante le richieste, il terzino classe 1991, utilizzato in 4 occasioni in questa Serie A, non vorrebbe lasciare la Roma e potrebbe dunque proseguire la sua avventura nella Capitale.