In Premier il grande colpo è quello del Liverpool, che aggiusta una difesa orfana di Van Dijk e Matip con il centrale turco a lungo seguito dai rossoneri in estate. Lo Schalke lo rimpiazza con Mustafi, che lascia l'Arsenal. Ai Reds anche Ben Davies

L'aveva seguito a lungo il Milan, soprattutto questa estate, alla fine ha firmato con il Liverpool. Ozan Kabak, difensore turco classe 2000 dello Schalke04 lascia la Bundesliga e approda in Premier, in prestito ai Reds fino al termine della stagione.



Una benedizione per Klopp, che dopo gli infortuni di Van Dijk e Matip si è trovato a dover reinventare la difesa in più occasioni, arretrando Henderson e Fabinho. L'ufficialità è arrivata nell'ultima ora di mercato inglese, dopo che i Reds si erano assicurati anche Ben Davies, altro difensore, dal Preston North End.



Il colpo Kabak ha scatenato l'entusiasmo di Klopp, che si è lasciato andare a dichiarazioni lusinghiere nei confronti del turco, definendolo "un grande, grande talento". A parlargliene benissimo soprattutto David Wagner, ex numero uno dello Schalke e amico dell'allenatore tedesco, che gli ha assicurato di avere tra le mani un giocatore di grande personalità, sicuro futuro capitano di un club.



Lo Schalke, a sua volta, ha riportato in Germania il tedesco Mustafi (in Italia con la maglia della Sampdoria dal 2012 al 2014), che si è svincolato dall'Arsenal dove aveva giocato nelle ultime quattro stagioni.