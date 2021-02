Dopo la vittoria contro il Nimes in campionato, Di Maria ha parlato dell’eventuale acquisto di Messi: "Dobbiamo rimanere calmi, ma penso che ci siano molte possibilità". Pochettino invece non si è espresso sull’argomento

Gli ultimi sviluppi sembrano allontanare ulteriormente Lionel Messi dal Barcellona, quando la stagione sarà terminata. Un ulteriore indizio, in questo senso, l’ha fornito Angel Di Maria che mercoledì sera dopo la vittoria del Paris Saint-Germain sul Nimes (in cui ha contribuito significativamente con un gol e un assist) si è espresso così sulla possibilità che il compagno di nazionale lo raggiunga in Francia: "Speriamo, penso che ci siano molte possibilità ma dobbiamo rimanere calmi. Pensiamo prima a noi e poi vediamo cosa succederà". Qualcosa a riguardo è stato chiesto anche a Mauricio Pochettino, che invece ha preferito direttamente non rispondere.