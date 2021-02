Parma, ufficiale l’acquisto di Pellè

L’arrivo in Italia con Viky al suo fianco, le visite mediche a Busto Arsizio e ora, finalmente, la firma. Graziano Pellè è ufficialmente un nuovo giocatore del Parma . L’attaccante italiano, che si è svincolato dal club cinese dello Shandong Luneng lo scorso gennaio, ha firmato un contratto che lo legherà agli emiliani fino a giugno 2021 . Questo il comunicato ufficiale del club: "Il Parma Calcio 1913 comunica il tesseramento del calciatore Graziano Pellè (San Cesario di Lecce, 15 luglio 1985). Il giocatore ha firmato un contratto con scadenza 30.06.2021".

Pellè torna al Parma dopo 9 anni

Graziano Pellè torna così al Parma dopo 9 anni. I gialloblù sono l’ultima squadra dove l’attaccante ha giocato in Italia, nonché l’unica con cui ha segnato il suo primo (e unico finora) gol in Serie A. Nella sua ultima avventura allo Shandong Luneng, Pellè ha realizzato 63 e 24 assist in 133 partite.