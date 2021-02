"Le nostre porte per Belotti saranno sempre aperte. Vogliamo continuare a portare avanti il rapporto con lui, ci metteremo a sedere e in maniera molto serena cercheremo di andare incontro a quelle che sono le esigenze del nostro capitano". Parola di Davide Vagnati, responsabile dell’area tecnica del Torino, ai microfoni di Sky Sport, prima del fischio d'inizio della sfida di campionato tra l'Atalanta e i granata. "Per noi è un giocatore fondamentale - aggiunge Vagnati su Belotti, con contratto in scadenza a giugno 2022 - ma non vorremmo parlare troppo del contratto di Andrea in questa fase della stagione". Il dirigente si è concentrato anche sulle prime due prestazioni del Toro dall'arrivo di Davide Nicola in panchina: "Sicuramente l'atteggiamento della squadra è stato diverso, compatto e con furore agonistico che in questo momento della stagione non può mancare"