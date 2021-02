L'annuncio dell'esterno austriaco: "Ho deciso di non rinnovare e l'ho comunicato al club, Ho bisogno di una nuova sfida, non è stata una decisione semplice perché questa squadra fa parte del mio cuore". Andrà al Real Madrid: pronto un contratto di 4 anni a 10 milioni a stagione

Dopo 13 anni vissuti al Bayern Monaco, con una piccola parentesi all'Hoffenheim, David Alaba ha deciso di cambiare squadra. L'esterno austriaco, che è in scadenza a fine stagione, lo ha annunciato in una conferenza stampa, organizzata proprio per parlare del suo futuro. "Ho scelto di provare qualcosa di nuovo, ma non è stata una decisione facile. Al contrario, questa squadra fa parte del mio cuore", le sue parole. “Ho deciso qualche settimana fa di non rinnovare e l'ho comunicato al club – ha proseguito Alaba – Ho bisogno di una nuova sfida, di uscire dalla mia zona di comfort. Futuro? Non ho ancora preso una decisione". Nonostante le sue parole, però, il destino dell'esterno austriaco è già scritto: a fine stagione si trasferirà al Real Madrid, club con cui ha già trovato un accordo.