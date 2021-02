Il Milan e Stipic, agente di Calhanoglu, si sono incontrati nuovamente per parlare del rinnovo di contratto del fantasista turco, che è in scadenza il prossimo 30 giugno. Dall’incontro filtra cauto ottimismo

Un altro capitolo relativo al rinnovo di Hakan Calhanoglu con il Milan è stato portato avanti. Il club rossonero e Gordon Stipic, agente del fantasista turco, si sono infatti incontrati nuovamente per discutere del prolungamento di contratto del giocatore, in scadenza il prossimo 30 giugno. La distanza tra le parti sussiste, ma si è lavorato ulteriormente per ridurre l’importante gap ancora esistente fra domanda e offerta. Per l’intesa economica filtra però cauto ottimismo dopo l’ultimo incontro, e le parti proseguiranno a lavorare nei prossimi giorni per arrivare finalmente a un accordo. Già nelle scorse settimane anche Gazidis ("Faremo il possibile") e Pioli ("Siamo fiduciosi") si sono espressi riguardo al rinnovo di Calhanoglu e a quello di Donnarumma. In vista del prossimo giugno, le settimane a venire saranno quindi decisive. Con la volontà di tutti di chiudere al più presto.