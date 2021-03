Lo United perse Haaland per colpa… del fuso orario

Segna un gol a partita, domina il palcoscenico europeo, tutti lo vogliono. Ma c'è anche chi fu vicinissimo a comprare Erling Braut Haaland quando ancora non era Erling Braut Haaland, la baby superstar che batte i portieri a ripetizione. Il (top) club in questione è il Manchester United, e la curiosa storia di come l'affare tra i diavoli rossi e il norvegese sfumò - per colpa del fuso orario - l'ha raccontata il Daily Mirror a firma John Richardson, tramite il racconto dell'ex scout dell'Everton (ed ex portiere del Millwall) Bryan King, tra i primi a rimanere folgorato dal talento di Haaland. "La prima partita in cui lo vidi giocare? Norvegia Under 15 contro Svezia Under 15 - racconta King sulle pagine del Mirror -. Segnò un gol da centrocampo, rimasi sorpreso del fatto che nessun club inglese fosse interessato a uno come lui, un centravanti vecchia scuola, molto potente". E le sue potenzialità, Haaland, le ha già dimostrate ampiamente in campo. Dal Molde al Dortmund, passando per Salisburgo, ma non per Manchester.