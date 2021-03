Vagnati: "Rinnovo Belotti? Ne stiamo parlando"

Non è un momento semplice per il Torino, che vive una situazione di classifica complicata e lotta per ottenere la salvezza in questo finale di stagione. Al di là del discorso sportivo, però, i tifosi granata attendono risposte anche riguardo il futuro di Andrea Belotti, che ha il contratto in scadenza nel 2022. Ne ha parlato prima della gara contro l'Inter il direttore sportivo Davide Vagnati: "In questo momento siamo concentrati sul campo, non è il caso di parlare di un singolo perché pensiamo solo alle partite. Rinnovo? Con Andrea c'è un rapporto estremamente schietto e franco, ne parliamo. È una cosa di cui stiamo discutendo sicuramente", le sue parole ai microfoni di Sky Sport.