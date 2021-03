Simakan al Lipsia a luglio: contratto di 5 anni

Mohamed Simakan si trasferirà al Lipsia al termine della stagione. Già deciso il futuro del difensore centrale classe 2000, che si è messo in luce in Ligue 1 con la maglia dello Strasburgo finendo del mirino di tanti club europei, tra i quali il Milan. Alla fine il Lipsia è riuscito a portarlo in Germania, facendogli firmare un contratto di cinque anni . Questo il comunicato ufficiale del club tedesco: "Mohamed Simakan si trasferirà dal Racing Strasburgo all'RB Lipsia per la prossima stagione e firmerà un contratto quinquennale con i Red Bulls dal primo luglio 2021 fino all'estate 2026. Il difensore centrale ventenne indosserà la maglia numero 2".

La trattativa con il Milan a gennaio

Simakan era stato vicino al Milan a gennaio, quando i rossoneri erano alla ricerca di un difensore giovane da aggiungere alla rosa di Stefano Pioli. Il club italiano era pronto a investire una cifra intorno ai 15 milioni per prenderlo dallo Strasburgo, poi la pista si è raffreddata a causa di un infortunio subito dal giocatore. Il Milan ha quindi mollato l'obiettivo, rinunciando a Simakan e andando sul piano B che era rappresentato da Fikayo Tomori, arrivato poi dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni.

"Lipsia miglior club per la mia carriera"

Queste le prime parole di Simakan dopo la firma sul contratto: "Ho scelto il Lipsia perché credo che sia il club migliore per la mia carriera – ha dichiarato ai canali ufficiali del club tedesco - Qui posso migliorare giorno per giorno in maniera ottimale. Non vedo l'ora di arrivare in Bundesliga, conoscere la città di Lipsia, i miei compagni di squadra e i tifosi. Mi sono confrontato con alcuni giocatori durante il mio processo decisionale e mi hanno riferito solo cose positive. Voglio integrarmi il più rapidamente possibile e fare la mia parte per raggiungere i grandi obiettivi del club".