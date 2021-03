Secondo quanto scrive Marca, la società spagnola è già al lavoro in vista del prossimo calciomercato: i grandi obiettivi sono Mbappé, che non sta rinnovando con il Psg, e il norvegese del Dortmund Haaland Condividi:

I quarti di finale di Champions League dove affronterà il Liverpool e un super finale di Liga per provare la rimonta sull’Atletico (primo e avanti di sei punti): se questi sono i prossimi obiettivi di campo del Real Madrid, la società spagnola guarda anche al calciomercato in vista della prossima stagione. E gli obiettivi, come impone il prestigio del club, non possono che essere ambiziosissimi. Come riportato da Marca, il Real in vista della prossima stagione ha messo nel mirino Kylian Mbappé ed Erling Haaland. Per provare a portare a termine operazioni dal costo così elevato, sarà però necessario un ritorno a una situazione di quasi normalità: dal ritorno dei tifosi allo stadio – e conseguenti ricavi derivanti dalla vendita di abbonamenti etc –, alla cessione di alcuni elementi "sacrificabili" nel progetto di Zidane. Risorse che sarebbero reinvestite tutte in direzione "grande colpo".

Mbappé-Psg, rinnovo lontano approfondimento Non solo Dybala: tutti i big in scadenza nel 2022 Sempre secondo le informazioni in possesso di Marca, i discorsi per il rinnovo tra Kylian Mbappé e il PSG non stanno portando ai risultati sperati dal club francese. I segnali lanciati dall’attaccante – in scadenza a giugno 2022 – non sembrano andare nella direzione rinnovo, se così fosse il PSG sarebbe quasi obbligato a mettere il calciatore sul mercato a un anno dalla scadenza, scongiurando così la possibilità di perderlo a zero. Il Real segue il francese da ben 4 anni e Mbappé ha come ambizione quella di essere il leader del progetto tecnico del club dove gioca, cosa che attualmente non percepisce del tutto al Psg per la presenza di Neymar. Senza dimenticare, inoltre, che il club francese lavora agli arrivi di Messi e Aguero per la prossima stagione.