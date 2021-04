Il futuro di Donnarumma al Milan è ancora tutto da scrivere in attesa del rinnovo. Costacurta dice la sua: "Entrare nella testa di Gigio? Non ci riesco perché sono completamente diverso. C'è chi come me decise a suo tempo di restare senza tergiversare. C'è un budget, forse si andrà per le lunghe, ma io sono infastidito dai baci alle maglie. Ma perché?"

PARMA-MILAN 1-3: GOL E HIGHLIGHTS