Maldini: "Vicini al rinnovo di Ibrahimovic"

Zlatan Ibrahimovic è vicino al rinnovo di contratto con il Milan . L'attaccante svedese, che ha un accordo in scadenza il prossimo 30 giugno, dovrebbe restare in rossonero come annunciato da Paolo Maldini . "Mancano solamente dei piccoli dettagli e quindi siamo vicinissimi al rinnovo " ha spiegato il direttore tecnico rossonero a Sky Sport. Per Ibrahimovic sarebbe la quinta stagione in carriera con il Milan , la terza della seconda esperienza in rossonero iniziata a gennaio 2020.

"Altri rinnovi? Per fare un affare bisogna essere felici in due"

Se da una parte il rinnovo di Ibrahimovic è ad un passo, dall'altra il Milan deve fare i conti con altri due contratti in scadenza, quelli di Calhanoglu e Donnarumma. Un ragionamento legato anche all'appartenenza: "Diventare la bandiera di un club? È una scelta che uno fa e poi porta avanti nel tempo - ammette Maldini - Tante volte ha dato soddisfazioni, a me personalmente ne ha date tante, altre volte no, quindi è una cosa assolutamente personale, non sono qui per giudicare, so quello che ho a disposizione da parte del club su quella che è la mia idea di costruzione della squadra e naturalmente poi, per fare un affare, bisogna essere felici in due".