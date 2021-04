Il "matrimonio" tra Ibrahimovic e il Milan continua. Lo ha annunciato la società in una nota. Il club sottolinea nel comunicato che quella rossonera "è la squadra italiana con cui Zlatan ha collezionato il maggior numero di presenze e, dopo le 84 reti realizzate nelle 130 partite giocate nella sua carriera milanista, il campione svedese vestirà la maglia rossonera anche la prossima stagione". Dopo il rinnovo, le prime parole dell'attaccante a Milan Tv sono l'ennesima dichiarazione d'amore al Diavolo. "Sono molto felice, l'ho sempre detto: qui è casa mia. Sto molto bene per come mi fa sentire il club, tutte le persone che ci lavorano, i colleghi, il mister, i tifosi, che mi mancano tanto, e lo stadio. Se posso, resto qua per tutta la vita". Quindi una battuta su Stefano Pioli: "Lavorare con il mister è facile, ha una mentalità giusta. Ogni giorno ha questa energia che trasforma la squadra".