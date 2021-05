4/14

Questa la situazione riepilogativa dei giocatori in scadenza di contratto a giugno 2021 che hanno registrato il maggior calo di valore in percentuale negli ultimi tre mesi: alle spalle di Messi c'è Depay (-47% rispetto a febbraio) ed Emerson del Betis (-25%). Ci sarebbe anche il calo di Thauvin che, tuttavia, si è già accordato ufficialmente a costo zero per unirsi ai messicani del Tigres.



E ora la top 10 dei giocatori con il più alto valore di calciomercato al mondo...