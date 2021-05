L’argentino lancia messaggi positivi sulla sua permanenza in nerazzurro: "Il mio agente sta trattando il rinnovo, un accordo si troverà. Sono contento di far parte di questo progetto, anche se Conte dovesse andar via"

La voglia di restare all’Inter è tanta, per Lautaro Martinez, e traspare dalle dichiarazioni rilasciate nell’intervista a Libero, quando gli viene chiesto di affrontare il tema del suo rinnovo di contratto. "Il mio procuratore sta parlando con i dirigenti, un accordo si troverà. Personalmente sono tranquillo, vivo giorno per giorno. Poi sono molto contento di essere all'Inter e di far parte di questo progetto. Spero che Conte rimanga, in questi due anni sono stati fatti molti passi avanti. Mi piace come allenatore, ma anche se andasse via io resto un giocatore di questa squadra e continuerò a lavorare" ha detto il giocatore argentino.