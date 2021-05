C'è una nuova variabile tra le ipotesi relative al futuro di Cristiano Ronaldo . Lo Sporting Lisbona , infatti, si aggiunge alla lista delle possibili destinazioni di CR7 con una suggestione che nasce dalle parole di Dolores Aveiro , madre di Cristiano, ai tifosi dello Sporting in festa per la conquista del titolo: "Gli parlerò e proverò a convincerlo a tornare l'anno prossimo allo stadio Alvalade e vestire i colori dello Sporting ", ha detto, ripresa dalle telecamere della televisione protoghese TVI 24. Una "promessa" fatta ai tifosi che arriva a due giorni dalla vittoria del titolo nazionale da parte dello Sporting , che non vinceva il campionato da 20 anni. Un successo celebrato anche sui social da Cristiano Ronaldo mentre i tifosi del club di Lisbona hanno provato a coinvolgere mamma Dolores nei festeggiamenti improvvisando caroselli e cori con bandiere sotto il balcone di casa della famiglia del numero 7 della Juventus.

Lo Sporting giocherà in Champions

Le dichiarazioni di Dolores Aveiro vanno però contestualizzate: sono infatti le parole di chi, oltre ad essere madre di uno dei calciatori più forti del mondo, è anche una grande tifosa dello Sporting. Il contratto di CR7 con la Juventus scade a giugno del 2022. Una scelta definitiva sul suo futuro arriverà solo a fine stagione, anche in base al piazzamento finale dei bianconeri e alla possibilità o meno di giocare in Champions. L'eventuale ritorno a Lisbona rappresenterebbe una scelta di cuore verso il club in cui Ronaldo ha conosciuto il calcio che conta, partendo nel 1997, a 12 anni, nelle giovanili dello Sporting, e toccando la prima squadra nel 2002, con una stagione intera da protagonista prima del passaggio al Manchester United. Altro dato che non guasta: a Lisbona avrebbe la certezza di giocare ancora in Champions League, competizione in cui è al primo posto per gol segnati, 136, davanti a Leo Messi, che ne ha realizzati 118. Un traguardo tutt'altro che certo per la Juventus, oggi quinta in Serie A a -1 dal quarto posto occupato dal Napoli con due turni di campionato ancora a disposizione.