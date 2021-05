"Demos tudo do primeiro ao último minuto! A história está escrita, somos CAMPEÕES!". La traduzione è piuttosto semplice e intuitiva, anche per chi il portoghese non lo conosce poi così bene: "Abbiamo dato tutto dal primo all’ultimo minuto! La storia è scritta, siamo campioni". Lo Sporting Clube de Portugal celebra così, su Twitter, la conquista del campionato portoghese arrivato con due turni di anticipo sulla conclusione della stagione grazie alla vittoria per 1-0 sul Boavista che ha reso incolmabile il vantaggio (otto punti) sulla seconda in classifica, il Porto. Per la squadra della capitale è il 19esimo titolo della sua storia, il primo dal 2002. Un campionato conquistato con pieno merito visto che è l'unica squadra ancora imbattuta del torneo.