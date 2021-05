Un nome che potrebbe infiammare il calciomercato in Inghilterra: Harry Kane avrebbe comunicato al Tottenham la volontà di andar via al termine della stagione. L'attaccante aveva manifestato negli scorsi mesi il desiderio di vincere un trofeo, ma non c'è riuscito nemmeno quest'anno. Gli Spurs, inoltre, con ogni probabilità non parteciperanno alla prossima Champions League, avendo cinque punti di ritardo dal Chelsea con due gare ancora da giocare. Da qui la decisione di cambiare aria, anche se non sarà facile convincere il presidente Daniel Levy ad autorizzare la cessione, avendo ancora tre anni di contratto. Il club si è limitato a non commentare la vicenda a Sky Sports UK: "Il nostro obiettivo è finire la stagione nel modo migliore possibile. Questo è ciò su cui tutti dovrebbero concentrarsi".