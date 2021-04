Harry Kane, contro il Manchester City, ha perso la finale di Carabao Cup e la sua bacheca è, dunque, rimasta vuota. L'attaccante del Tottenham non è l'unico grande giocatore in attività che non ha ancora vinto un trofeo in carriera. Ecco chi sono gli altri con la valutazione di mercato più alta secondo Transfermarkt. Spoiler, c'è chi è ancora giovane e avrà tante altre occasioni per riprovarci, chi non ha vinto con i club ma in nazionale sì e... chi è a un passo dal vincere il suo primo titolo molto presto...