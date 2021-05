In casa Roma la settimana sarà importante per iniziare a delineare il futuro di alcuni giocatori anche per i piani di Mourinho. Due nomi tra gli altri sono di spicco: quelli di Florenzi e Dzeko

Quale futuro per Florenzi e Dzeko? Dalla prossima settimana si inizierà a delineare la loro posizione e quella di diversi calciatori di proprietà della Roma. Mourinho è al lavoro sui profili che conosce meno e non è certo questo il caso di chi come Florenzi e Dzeko è in possesso di un riconosciuto spessore internazionale.

Florenzi è andato bene al PSG, sempre titolare nelle partite che contano, ha dimostrato di poter agire da esterno basso anche in una difesa a 4: cosa che peraltro fa con ottimi risultati anche in Nazionale. Leonardo lo stima ma ancora non ha fatto chiarezza sulla volontà di riscattarlo a nove milioni: rumours da Parigi confermano la volontà di puntare su di lui, ma un segnale concreto ancora non è arrivato. Anche perché bisognerà ascoltare il parere di Mourinho.

Su Dzeko lo Special One già si è espresso. Lo vorrebbe tenere in rosa, lo apprezza e ne riconosce lo spessore tecnico ma, nelle urgenze di mercato, ha segnalato alla Roma quella dell’acquisto di un’altra prima punta importante. Mourinho vuole abbondanza nel ruolo e, in questo senso, sarà fondamentale il contatto tra lui e Dzeko. Andrà convinto eventualmente ad accettare un ruolo diverso, non più da uomo sempre presente ma da campione maturo che va un po’ gestito. Convincere campioni ad aderire a un progetto tecnico, entrando nella loro testa e portandoli a condividere un grande percorso di motivazione: praticamente la specialità dello Special One.