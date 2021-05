Dopo 11 anni e mezzo in Europa, Douglas Costa è a un passo dal ritorno in Brasile. È ormai ai dettagli la trattativa per il suo trasferimento al Gremio , squadra che lo ha lanciato per poi cederlo nel gennaio del 2010 allo Shakhtar Donetsk. Dopo gli anni in Ucraina, al Bayern Monaco e alla Juventus, Douglas Costa si prepara a chiudere il cerchio e a tornare in patria. Operazione che si avvia verso la chiusura, i contatti tra il Gremio e la Juventus sono continui per definire ogni dettaglio. Dopo il rientro dal prestito al Bayern Monaco, il club bianconero dovrebbe quindi cedere a titolo definitivo l'esterno al club brasiliano.

Gli anni in Italia e la difficile stagione al Bayern Monaco

approfondimento

Juve, regalo per Del Piero: la maglia col suo nome

Douglas Costa si prepara quindi a tornare in Brasile, dopo alcune annate difficili soprattutto a causa degli infortuni. L'esterno classe 1990 ha provato a rilanciarsi al Bayern Monaco in questa stagione, tornando al club tedesco in prestito. Appena 11 partite in Bundesliga e 6 in Champions League: poco spazio e un solo gol segnato. A fine stagione Douglas Costa tornerà alla Juve, con cui ha un contratto fino al 2022. Ma, come detto, la sua avventura in bianconero non proseguirà. Per lui tre anni in Italia, con 103 partite giocate, 10 gol e tanti problemi fisici a condizionarne il rendimento. Ora il definitivo addio che si avvicina, con il trasferimento al Gremio che sta per concretizzarsi.