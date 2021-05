Del Piero ha ricevuto un regalo dalla sua ex squadra: un cofanetto con all'interno la divisa della Juve per la stagione 2021/2022, personalizzata con il suo nome sul retro e l'immancabile numero 10 che ha accompagnato il capitano bianconero nella sua carriera. Alex ha pubblicato il video su Instagram. La squadra di Pirlo ha usato per la prima volta questa nuova maglia nella finale vinta contro l'Atalanta

