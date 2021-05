Nel presente c'è la Nazionale di Roberto Mancini, della quale è diventato collaboratore tecnico dopo il ritiro dal calcio giocato. Ma nel futuro di Daniele De Rossi potrebbe esserci una panchina e in questo senso un'indicazione è arrivata non dai soliti rumours di calciomercato, ma da un ex compagno di squadra, Luca Toni. In una Instagram story postata sul suo profilo proprio da Toni, l'ex centravanti dell'Italia campione del mondo nel 2006 ha svelato un retroscena su quella che potrebbe essere la prossima avventura dell'ex centrocampista giallorosso, attualmente impegnato a Coverciano insieme ad altri ex campioni come Del Piero e Vieri nel corso da allenatore Uefa B/A.