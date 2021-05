La prossima settimana potrebbe essere già quella decisiva per la panchina della Fiorentina . Il club viola che si separerà da Beppe Iachini - che allenerà la squadra per l'ultima volta sabato sera nella trasferta di campionato sul campo del Crotone - è al lavoro per trovare sostituto . Il preferito per avviare un nuovo progetto tecnico resta Gennaro Gattuso. L'allenatore si separerà dal Napoli a fine stagione ma non ha ancora dato una risposta definitiva alla proposta arrivata dalla Fiorentina. Sulle tracce di Gattuso, a Napoli da dicembre 2019, resta anche la Lazio , che vede nell'ex centrocampista del Milan il successore ideale di Simone Inzaghi se quest'ultimo non dovesse rinnovare il contratto. La proprietà guidata da Rocco Commisso sta così valutando piste alternative: la più credibile porta a Paulo Fonseca .

La deadline per Gattuso e il gradimento di Fonseca

Al momento la proprietà guidata da Rocco Commisso ha deciso di aspettare una risposta da Gattuso fino all'inizio della prossima settimana. Di certo c'è che l'allenatore ha chiesto delle garanzie sulla costruzione della squadra, requisito indispensabile per accettare la proposta e impegnarsi con il club toscano. In assenza di nuove aperture, che al momento l'attuale allenatore del Napoli non ha dato, la Fiorentina proverebbe a intensificare i contatti con Fonseca. Il portoghese, che lascerà la Roma, è un profilo gradito per il suo modo di intendere il calcio e il lavoro fatto sulla panchina giallorossa. In attesa di eventuali contatti diretti, Fonseca avrebbe già dato la propria disponibilità di massima a trasferirsi a Firenze. L’intenzione del club resta quella di individuare il successore di Iachini entro pochi giorno dopo la fine del campionato per cominciare a pianificare per tempo la prossima stagione.