L'allenatore è pronto a tornare in panchina dopo due anni ai box: tra le offerte ricevute c'è quella molto importante dal punto di vista economico da parte del Napoli, mentre il Real Madrid (che lo ha individuato come prescelto in caso di addio di Zidane) gli ha chiesto di attendere ancora qualche giorno per chiarire il futuro dell'allenatore francese. Contatti anche con la Juventus

La stagione calcistica volge ormai alla sua conclusione, ma è già tempo di proiettarsi alla prossima, con diverse panchine che cambieranno padrone nei prossimi giorni. Chi tornerà al lavoro dopo due stagioni di stop sarà sicuramente Massimiliano Allegri, che in questi giorni sta valutando con attenzione diverse proposte. Una delle più interessanti gli è pervenuta dal Napoli , che non proseguirà il proprio rapporto con Gennaro Gattuso nella prossima stagione: il club azzurro ha contattato sia l'ex Juventus che Luciano Spalletti , ricevendo da entrambi la disponibilità a sposare il nuovo progetto azzurro. In particolare, Allegri ha ricevuto dalla società del presidente De Laurentiis una proposta molto importante anche dal punto di vista economico.

Il Real gli chiede di attendere

In questo momento Massimiliano Allegri, che negli ultimi giorni ha avuto anche contatti con la Juventus, si trova in una posizione d'attesa, visto che è stato individuato come il prescelto anche per la panchina del Real Madrid in caso di addio di Zinedine Zidane. Florentino Perez però si incontrerà con l'allenatore francese soltanto il prossimo mercoledì e fino ad allora non saprà se dovrà mettere sotto contratto un nuovo allenatore o meno. Una condizione di stand-by che mette un po' di fretta ad Allegri, desideroso di rimettersi in gioco dopo due stagioni ai box e di firmare al più presto il contratto che darà il via alla sua nuova avventura in panchina. Nei prossimi giorni arriverà comunque una decisione definitiva.