L'allenatore croato ha deciso di lasciare il Verona ed entro martedì comunicherà la propria decisione alla società: su di lui si stanno muovendo Torino, Cagliari e Fiorentina, con l'allenatore che nei prossimi giorni deciderà su quale panchina andare a sedersi nella prossima stagione

La partita di Napoli è l'ultima di Ivan Juric alla guida del club gialloblù: l'allenatore croato ha ormai deciso di lasciare dopo due stagioni ed entro la giornata di martedì comunicherà ufficialmente alla propria società la propria volontà di andare a cercare nuovi stimoli su un'altra panchina. Il Verona non ha infatti ancora ricevuto comunicazioni ufficiali da parte di Juric, ma è al corrente di come l'allenatore in queste settimane abbia avuto contatti con alcuni club di Serie A che vorrebbero portarlo sulla propria panchina.

Torino, Cagliari e Fiorentina su Juric leggi anche Juric: "Decisioni a breve sul mio futuro" Se il futuro di Ivan Juric sulla panchina del Verona è dunque ormai segnato, è tutto da definire invece quale sarà la prossima squadra dell'allenatore croato. Le ipotesi per il suo futuro sono tre: la prima porta al Torino, che già nella passata stagione aveva avuto dei contatti con Juric prima di virare su Giampaolo e che in questi giorni ha già presentato un'importante offerta economica all'allenatore, che potrebbe diventare il più pagato nella storia del club. La seconda ipotesi si chiama Cagliari, che dovrebbe presentargli una proposta nelle prossime ore e dove c'è il direttore sportivo Stefano Capozucca, che conosce molto bene Juric per i trascorsi insieme ai tempi del Genoa e che sta spingendo molto per convincerlo ad accettare il progetto rossoblù. La terza alternativa porta invece alla Fiorentina, dove la possibilità di portare Gattuso sulla panchina viola si fa sempre più remota e si sta quindi valutando se puntare forte sull'allenatore croato oppure provare a chiudere con Paulo Fonseca, con il quale ci sono stati contatti negli ultimi giorni. Il Torino è fiducioso di poter essere la squadra prescelta, ma in ogni caso Juric prenderà una decisione entro martedì, dopo aver comunicato in maniera definitiva al Verona la propria intenzione di lasciare il club.