L'allenatore del Verona in conferenza fa il punto sul futuro: "Ho incontrato la dirigenza, abbiamo parlato e mi è stata presentata la situazione. Dobbiamo vendere giocatori per dare vita a un nuovo ciclo. Rifletterò e prenderò una decisione nei prossimi giorni". E sulla sfida al Napoli: "Andremo lì per giocare al massimo, sappiamo quanto significa per i tifosi e cercheremo di fare una grande partita"

Ultima partita di campionato alle porte per il Verona, che domenica sera sfida il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Sul tavolo c'è soprattutto il futuro di Ivan Juric. "Ho incontrato la dirigenza, abbiamo parlato e mi è stata presentata la situazione - spiega l'allenatore dell'Hellas in conferenza stampa - ci penserò con la mia famiglia e prenderò una decisione". La cosa più importante, sottolinea Juric, è che "la situazione sia chiara, che siano tutti d'accordo sugli obiettivi, cosa che secondo me è mancata all'inizio quest'anno. Mi hanno spiegato chiaramente che se non vendiamo giocatori non c'è niente da fare, la situazione è questa". Il bilancio di stagione resta comunque "bellissimo, è stato un anno di crescita. Mi sono trovato in situazioni di difficoltà che due o tre anni fa non sarei riuscito a gestire, invece siamo riusciti a restare lucidi".

"Cessioni? Non ho paura della battaglia" leggi anche Rebic, più no che sì, ancora Kulusevski con CR7 Non ci sono opzioni in pole per il suo futuro ma Juric ha le idee chiare sui parametri per la scelta: "sono tre: l'ambizione, l'aspetto economico e la famiglia. Poi scegli anche in base a cosa ti dice l'istinto". Ripartire con il Verona per l'allenatore "si può, a patto che ci siano entusiasmo e idee chiare". Non smentisce invece le voci sulle altre società: "Ci sono dei contatti, come c'erano l'anno scorso. Si ascolta tutto". Intanto alle porte c'è il Napoli, prossimo avversario che starebbe seguendo anche Zaccagni: "Ha fatto un grande girone d'andata - dice Juric del suo numero 20 - nel girone di ritorno è sempre stato utile, in certe situazioni tatticamente è un fenomeno. Sicuramente avrà le sue offerte, deciderà con calma". Sulle eventuali cessioni, Juric precisa: "Non ho paura della battaglia, come due anni fa. Quest'anno ero più nervoso perché le cose non erano chiare. Abbiamo fatto molto, senza investire praticamente un euro, e mi aspettavo una crescita diversa, ulteriore. Bisogna ripartire come due anni fa, con una struttura diversa su certe cose. Ma trovare gente vera come Rrahmani, Kumbulla e Borini non è facile. Nella prima parte del campionato sono usciti altri valori: la volontà, il sacrificio, il dare tutto per la maglia. Nella seconda parte avremmo dovuto essere più concreti".