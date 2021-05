L'attaccante croato saluta il club rossonero con un messaggio sui social: "È stato un piacere giocare per il Milan, grazie alla società per avermi dato quest'opportunità. Sono felice di aver dato il mio contributo a riportare questo club dove merita, in Champions League"

È durata appena sei mesi l'avventura di Mario Mandzukic al Milan. L'attaccante croato, arrivato nel mercato di gennaio, ha salutato i rossoneri dopo la vittoria di Bergamo contro l'Atalanta, che ha permesso alla squadra di Pioli di ottenere la qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League. Tanta gioia per il raggiungimento dell'obiettivo e anche parecchia gratitudine nelle parole di Mandzukic, pubblicate sul suo profilo Instagram: "E’ stato un piacere giocare per il Milan. Sono grato alla dirigenza per avermi dato l’opportunità di giocare qui, al mister e al suo staff per il loro grande lavoro e ai miei compagni che non sono solo giocatori eccellenti ma anche un grande gruppo di ragazzi. Sono felice di aver contribuito a riportare questo grande club al ritorno in Champions League, il posto a cui appartiene e auguro a tutti, al club e non solo, il meglio per il futuro", ha scritto l'attaccante classe 1986.