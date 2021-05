Ottenuta la qualificazione in Champions, la società rossonera sonderà nei prossimi giorni le intenzioni dei due calciatori, entrambi con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno: sensazioni non positive per Donnarumma, con il club che non ha intenzione di migliorare ulteriormente l'ultima offerta fatta pervenire al calciatore. Trattativa in corso anche con il Real Madrid per tenere Brahim Diaz anche nella prossima stagione

Con la Champions League conquistata, il Milan può dedicarsi finalmente alla prossima stagione: prima di occuparsi di eventuali nuovi acquisti, la priorità della società rossonera riguarda la situazione rinnovi, con alcuni calciatori ancora in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno.

Donnarumma

In primis Gigio Donnarumma, per il quale il Milan proverà in queste ore a effettuare un ultimo tentativo. E' previsto infatti a breve un nuovo contatto con l'agente del calciatore, Mino Raiola, per capire se con la qualificazione in Champions ci sià la volontà di trovare un accordo e proseguire insieme. Le sensazioni non sono però positive, anche perchè la società ritiene di aver fatto il massimo per convincere Donnarumma e non ha intenzione di migliorare ulteriormente la proposta di un biennale da 7 milioni di euro a stagione più uno di bonus fatta pervenire all'entourage del calciatore nelle scorse settimane: in questo senso la qualificazione in Champions non ha cambiato nulla e infatti il Milan si è già cautelato, bloccando Mike Maignan, portiere classe 1995 del Lille (accordo già trovato con i francesi sulla base di 12 milioni di euro più bonus).

Calhanoglu

Stesso discorso per quanto riguarda Hakan Calhanoglu, anche lui con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Anche in questo caso la società rossonera sentirà il giocatore nei prossimi giorni per capire le sue intenzioni anche alla luce della qualificazione in Champions League, a prescindere dalla maxi offerta ricevuta in questi giorni dal trequartista turco dall'Al-Duhail (32 milioni di euro per le prossime tre stagioni).