Nei prossimi giorni il club blucerchiato siglerà il rinnovo del contratto del direttore sportivo, poi sarà tempo di concentrarsi sull'allenatore che prenderà il posto di Claudio Ranieri. Il ritorno di Marco Giampaolo, seguito anche dal Sassuolo, resta la prima scelta ma si guarda anche ad altri profili: Giovanni Stroppa è una delle alternative PANCHINE SERIE A, LE ULTIME NEWS

Giorni di grandi manovre per l'area tecnica in casa Sampdoria. Dopo l'addio alla panchina comunicato da Claudio Ranieri, la proprietà è al lavoro per rinnovare il contratto del direttore sportivo Carlo Osti: la trattativa è avviata e la firma sul nuovo accordo potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Osti, a Genova dal dicembre del 2012, sta premendo perché sia prolungato il contratto anche a Riccardo Pecini, responsabile dello scouting e fidato collaboratore del ds. Una volta definiti i rinnovi, per la Samp sarà tempo di concentrarsi sulla ricerca del nuovo allenatore.

Panchina: si lavora al ritorno di Giampaolo leggi anche Ranieri: "Nel mio futuro ci sarà una nazionale" La prima scelta resta quella che porta al ritorno in panchina di Marco Giampaolo, già allenatore della Sampdoria per tre stagioni, dal 2016 al 2019. I primi contatti tra le parti sono già stati avviati e il dialogo è destinato a proseguire anche nei prossimi giorni: Giampaolo intanto è al lavoro per trovare un eventuale accordo con il Torino per risolvere il contratto che oggi lo lega al club granata. A favore dell'allenatore originario di Giulianova c'è la conoscenza di una piazza dove in passato ha fatto molto bene (salvezza al primo anno, decimo posto al secondo, nono posto al terzo) e di alcuni dei giocatori in organico.