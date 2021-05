Tomori, Milan vuole sconto: Chelsea dice no

Fikayo Tomori è stata senz'altro una delle rivelazioni dell'ottima stagione del Milan. Arrivato a gennaio in prestito dal Chelsea per tamponare l'emergenza in difesa creata dagli infortuni, il giocatore inglese ha saputo ritagliarsi il suo spazio con prestazioni di livello fino a diventare una garanzia per Stefano Pioli (22 presenze in tutte le competizioni). Per questo motivo, il club rossonero sta lavorando al riscatto del difensore. Una cifra era già stata fissata al momento del suo arrivo: 25 milioni di sterline, pari a circa 28 milioni di euro. Il Milan è in contatto col Chelsea, nella speranza che si possa trovare una soluzione meno dispendiosa, ma i segnali che arrivano da Londra in questo senso non sono incoraggianti.