Prende il posto di Donnarumma

IL PERSONAGGIO

Dalle pallonate di Ibra al Milan: chi è Maignan

Maignan sarà dunque il nuovo portiere rossonero e prenderà il posto di Gianluigi Donnarumma. Il Milan ha deciso di accelerare per il francese dopo che non è riuscito a trovare un accordo per il rinnovo del contratto con il classe '99, che andrà via a parametro zero come confermato anche da Paolo Maldini (le sue parole). Il club rossonero ha trovato l'intesa totale con il Lille per il cartellino del giocatore sulla base di 15 milioni, bonus compresi: Maignan si piazza così all'11° posto nella classifica delle cessioni più redditizie per il club francese. Nelle scorse ore il portiere ha svolto le visite mediche (qui le immagini), propedeutiche alla firma sul contratto e all'annuncio, arrivato nel pomeriggio di giovedì 27 maggio. Adesso il via alla nuova avventura: il Milan riparte da Maignan.