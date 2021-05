La Roma di José Mourinho inizia a prendere forma. La società giallorossa ha già iniziato a lavorare sulla rosa a disposizione dello Special One in vista della prossima stagione e ha individuato un obiettivo concreto per il centrocampo. Si tratta di Granit Xhaka, svizzero classe '92 attualmente in forza all'Arsenal. Contatti avviati e trattativa in corso, la richiesta dei Gunners è di 25 milioni ma il club giallorosso sta lavorando per provare a chiudere a molto meno: circa 10/12 milioni più bonus, questa la cifra che vorrebbe sborsare la Roma, che nel frattempo sta tentando di raggiungere l'intesa contrattuale con il giocatore.