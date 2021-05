Prima conferenza stampa ufficiale per Joan Laporta a quasi tre mesi dal suo insediamento come presidente del Barcellona. Tanti i temi toccati, a partire ovviamente dal rinnovo contrattuale legato a Messi, in scadenza a giugno: “La trattativa sta andando bene, ma nulla è stato ancora definito – ha detto il numero uno del club catalano -. Lionel ama molto il Barça. Stiamo facendo tutto il possibile con i mezzi a nostra disposizione. Lui sicuramente può ottenere e merita molto di più, ma penso che stia apprezzando lo sforzo. Stiamo lavorando per costruire una squadra in grado di vincere tutto ed è un progetto che, credo, lo stia entusiasmando. La prima cosa che chiede è affetto, essere a proprio agio per tornare a sorridere e divertirsi. Per vincere e vedere che può vincere. Sta mettendo molto del suo perché conosce lo sforzo importante che stiamo compiendo. Poi dipende da lui”.

"Trattiamo con Koeman. Xavi? Situazione diversa da quella di Guardiola nel 2008"

Altra questione in ballo è quella dell’allenatore: “Al Barça non ci sono stagioni di transizione – ha spiegato -. Come ho detto al mister, valutiamo a fine stagione. Ho sempre trattato Ronald Koeman con il massimo rispetto. Ci piace parlare chiaro: ne discuteremo la prossima settimana. Lui ha un contratto e questo gli dà la tranquillità, non c’è motivo di precipitarsi. Ne stiamo parlando con calma, rispetto e ammirazione. Mi piace perché posso dirgli tutto e penso anche lui a me. Xavi sono sicuro che diventerà un grande allenatore, sta facendo un certo percorso, ma la situazione attuale non è come quella che ci portò ad affidarci Guardiola nel 2008. Ogni situazione richiede specifiche azioni. Se escludo il ritorno di Pep? Siamo in trattativa con Koeman che è sotto contratto e merita rispetto. Sarebbe meraviglioso se Guardiola vincesse sabato, per lui e anche per tutti noi che lo amiamo”. E a proposito dell’opinione dello spogliatoio sulla scelta della nuova guida tecnica ha aggiunto: “Lo spogliatoio può l’influenzare l’idea che un certo tipo di giocatore porti ad avere un allenatore di un certo profilo. Noi vogliamo giocatori di talento, professionisti e con spirito di squadra. La scelta dell’allenatore spetta al presidente, al Consiglio”.