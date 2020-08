10/40 ©LaPresse

ARKADIUSZ MILIK. Il futuro del polacco non sarà a Napoli. L'accordo per il rinnovo contrattuale non è stato trovato e la volontà del giocatore è quella di intraprendere una nuova esperienza: l'arrivo di Osimhen in azzurro è un ulteriore segnale, ma il centravanti 26enne potrebbe comunque restare in Italia. È forte l'interesse della Juventus, pronta a imbastire uno scambio per portare Milik in bianconero